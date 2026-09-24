امام جمعه کیش، گفت: به صداوسیمای مرکز کیش که هیچ وقت نگذاشتند پوشش خبری، جهاد تبیین و اطلاع رسانی حذف بشود، خداقوت می‌گوییم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز در سخنرانی خود در جمع ساکنان کیش، گفت: یکی از گروه‌های تلاشگر عرصه جهاد و خدمت رسانه‌های عزیزمان، رسانه ملی است.

به ویژه صدا و سیمای مرکز کیش که علی رغم اینکه در اغتشاشات (دی ۱۴۰۴) که با تحریک دشمنان انجام شده بود دچار خسارت‌های زیادی شده است، اما هیچ وقت نگذاشتند که پوشش خبری و جهاد تبیین و اطلاع رسانی حذف بشود.

الحمدالله این تلاش شما ملت بزرگ ایران و زنان و مردان انقلابی و ولایی و وطن دوست جزیره کیش را (صداوسیما) مخابره می‌کند و در سطح ملی پوشش می‌دهند.

به عزیزان صداوسیمای مرکز کیش خدا قوت می‌گوییم.