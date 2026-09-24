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اجرای نخستین کنسرت ارکستر ملی فارس در شیراز

نخستین کنسرت ارکستر ملی فارس با رهبری پژمان سهامی و با همکاری ارکستر زهی شیراز و گروه کُر پارسه در تالار حافظ شیراز برگزار شد.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ - ۰۷:۰۳
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برچسب ها: موسیقی ، ارکستر ملی ، شیراز
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