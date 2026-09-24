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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان: باغات مرکبات منطقه مشایخ نشاندهنده ظرفیت مناسب منطقه در زمینه تولید مرکبات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رضایی گفت: باغات لیموترش، لیموشیرین، نارنگی و گریپفروت مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت رشد درختان، میزان باردهی، کیفیت میوه و شرایط عمومی باغات ارزیابی شد.
وی از وجود ظرفیت مناسب برای توسعه باغات مرکبات در منطقه مشایخ این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد بخشی از اراضی این منطقه از استعداد مناسبی برای احداث و توسعه باغات مرکبات برخوردار است و در باغات موجود نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: انتخاب ارقام سازگار با شرایط منطقه، استفاده از نهال سالم و استاندارد، رعایت اصول فنی احداث باغ و مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه از مهمترین عوامل موفقیت در توسعه باغات مرکبات به شمار میرود.
وی همچنین بر اهمیت استفاده از روشهای نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در باغات تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه باغات جدید باید با رعایت اصول فنی و متناسب با توان آبی منطقه صورت گیرد تا ضمن حفظ منابع، پایداری تولید نیز تضمین شود.