به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رضایی گفت: باغات لیموترش، لیموشیرین، نارنگی و گریپ‌فروت مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت رشد درختان، میزان باردهی، کیفیت میوه و شرایط عمومی باغات ارزیابی شد.

وی از وجود ظرفیت مناسب برای توسعه باغات مرکبات در منطقه مشایخ این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از اراضی این منطقه از استعداد مناسبی برای احداث و توسعه باغات مرکبات برخوردار است و در باغات موجود نیز عملکرد قابل قبولی مشاهده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: انتخاب ارقام سازگار با شرایط منطقه، استفاده از نهال سالم و استاندارد، رعایت اصول فنی احداث باغ و مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه از مهم‌ترین عوامل موفقیت در توسعه باغات مرکبات به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در باغات تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه باغات جدید باید با رعایت اصول فنی و متناسب با توان آبی منطقه صورت گیرد تا ضمن حفظ منابع، پایداری تولید نیز تضمین شود.