مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد خبر داد.

سرشماری تابستانه علفخواران در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری

سرشماری تابستانه علفخواران در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کریمی گفت: این طرح با هدف پایش جمعیت و ارزیابی وضعیت حیات‌وحش این زیستگاه ارزشمند انجام شد.

مدیر کل محیط زیست استان افزود: پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد به دلیل برخورداری از تنوع زیستگاهی بالا و جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، یکی از مهم‌ترین مناطق طبیعی و سرمایه‌های زیستی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.

به گفته کریمی تداوم پایش‌های منظم و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، لازمه حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند است.