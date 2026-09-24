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مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از سرشماری تابستانه علفخواران شاخص در پارک ملی و منطقه حفاظتشده تنگ صیاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کریمی گفت: این طرح با هدف پایش جمعیت و ارزیابی وضعیت حیاتوحش این زیستگاه ارزشمند انجام شد.
مدیر کل محیط زیست استان افزود: پارک ملی و منطقه حفاظتشده تنگ صیاد به دلیل برخورداری از تنوع زیستگاهی بالا و جمعیت گونههای ارزشمند حیاتوحش، یکی از مهمترین مناطق طبیعی و سرمایههای زیستی استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود.
به گفته کریمی تداوم پایشهای منظم و استفاده از روشهای نوین مدیریتی، لازمه حفاظت از این زیستبوم ارزشمند است.