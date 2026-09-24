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رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: مهارتهایی مانند ارتباط مؤثر، کار گروهی، گفتوگو، نقدپذیری و اعتمادبهنفس، صرفاً از طریق کلاس درس به دست نمیآیند و کانونها، انجمنها و فعالیتهای جمعی دانشجویان از مهمترین بسترهای شکلگیری این مهارتها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، بیژن عبداللهی در نشست دبیران شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، افزود: دانشگاه تنها به ساختمانها و امکانات فیزیکی محدود نمیشود و بخش مهمی از هویت آن به فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بازمیگردد.
رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: باید بپذیریم که در سالهای گذشته در برخی حوزهها دچار غفلت شدهایم و بیش از اندازه به یک بعد از زندگی دانشجویان، یعنی کسب مدرک تحصیلی، توجه کردهایم؛ در حالی که زندگی دانشجویی ابعاد مختلفی دارد و آموزش رسمی تنها یکی از این ابعاد است.
عبداللهی ادامه داد: امروز بهترین فرصت است که آنچه را در گذشته کمتر مورد توجه قرار دادهایم، جبران کنیم. دانشجو حتی اگر در کلاس درس نیز حضور داشته باشد، نباید تجربه دانشگاه را صرفاً به حضور در کلاس، معرفی کتاب از سوی استاد و شرکت در امتحان محدود کند؛ فلسفه دانشگاه بسیار فراتر از این موارد است.
وی با تأکید بر اهمیت «زیست دانشجویی» تصریح کرد: اگر امروز قرار باشد دانشجویان وارد بازار کار شوند، صرف داشتن چند مقاله یا مدرک تحصیلی کافی نیست. در بسیاری از محیطهای کاری، از افراد پرسیده میشود که آیا میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، آیا توانایی کار تیمی دارند، آیا میتوانند گفتوگو کنند و آیا از اعتمادبهنفس لازم برخوردار هستند یا خیر.
رئیس دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: مهارتهایی مانند ارتباط مؤثر، کار گروهی، گفتوگو، نقدپذیری و اعتمادبهنفس، صرفاً از طریق کلاس درس به دست نمیآیند و کانونها، انجمنها و فعالیتهای جمعی دانشجویان از مهمترین بسترهای شکلگیری این مهارتها هستند.
عبداللهی با تأکید بر نقش مدیران فرهنگی و مسئولان حوزه فرهنگی دانشگاه اظهار کرد: برای ما بسیار مهم است که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان جدی گرفته شود و دانشجویان فرصت پیدا کنند در جمعهای مختلف حضور داشته باشند و تجربه کسب کنند.
وی افزود: اگر صرفاً مدرک را در اختیار یک فرد قرار دهیم و او را وارد جامعه کنیم، اما مهارتهای لازم برای تعامل با دیگران را نداشته باشد، بخشی از هدف آموزش عالی محقق نشده است. حتی در حوزههای تخصصی مانند پزشکی نیز داشتن مدرک بهتنهایی کافی نیست و فرد باید بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند و آموختههای خود را در عمل به کار بگیرد.
رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، قدرت گفتوگو و امکان نقد در محیط دانشگاه است. ممکن است در کلاس درس، استاد به هر دلیلی فرصت چندانی برای گفتوگوی دانشجویان فراهم نکند، اما دانشجو میتواند در انجمنها و کانونها با دیگران گفتوگو کند، مورد نقد قرار گیرد و نقد کردن و نقد شدن را بیاموزد.
وی تصریح کرد: من معتقدم یکی از دلایل اینکه نقدپذیری برای افراد دشوار میشود، این است که در جمعهایی که افراد همسنوسال و همتجربه هستند، فرصت کافی برای نقد متقابل و یادگیری از یکدیگر فراهم نشده است. وقتی دانشجو در یک جمع بزرگتر قرار میگیرد و از سوی دانشجو یا استاد دیگری مورد نقد قرار میگیرد، ممکن است پذیرش این نقد برای او دشوار باشد؛ بنابراین باید از ابتدا فرهنگ گفتوگو، نقد و نقدپذیری را در جمعهای دانشجویی تقویت کنیم.