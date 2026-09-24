به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، محسن موسوی گفت سال گذشته جهاد کشاورزی استان بصورت ویژه با اعمال تبصره ۲ و تخریب از ساخت و ساز غیر مجاز۳ هزار و ۵۰۰ قطعه کشاورزی جلوگیری کرده است که امسال با اجرای طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی این تعداد به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده که منجر به پیشگیری و مقابله با ۷ هزار و ۵۰۰ قطعه اراضی کشاورزی شده است

وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح حکاک پیشگیری مقدم یا برخورد با ساخت و ساز می باشد ، افزود با اجرای این طرح مدیران جهاد کشاورزی در استان موظفند عملیات شناسایی اراضی کشاورزی و زراعی امکان تبدیل به ساخت و ساز جدید را انجام دهند تا شاهد ساخت و ساز غیر مجاز نباشیم

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه با اجرای این طرح از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری خواهد شد، افزود در طرح حکاک افراد سودجو فرصت ساخت و ساز غیر مجاز و دیوار کشی را نخواهند داشت و قبل از شروع ماموران حفاظت اراضی ورود خواهند کرد که همین موضوع باعث حفظ کیفیت اراضی کشاورزی و به حداقل رساندن خسارات تخریب در اراضی خواهد شد