به گزارش خبرگزاری صدا وسیما البرز، تیم جراحی و پزشکی در یکی از بیمارستان های کرج موفق شدند پس از چند ساعت عمل جراحی تخصصی یک توده ۴۰ سانتی با وزن تقریبی ۱۰ کیلو گرم را از شکم یک خانم ۳۸ ساله در این بیمارستان خارج کنند.

دکتر سلیم زاده متخصص جراح در این خصوص گفت: خانمی با افزایش غیرطبیعی حجم شکم به بیمارستان مراجعه کرد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید شد.

او ادامه داد: عمل جراحی این بیمار با موفقیت انجام و توده به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

سلیم زاده تاکید کرد: بانوان باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.