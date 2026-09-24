به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: ماموران پلیس آگاهی در جریان کنترل محور‌های مواصلاتی ، یک دستگاه کامیون را شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن ۱۷۰ حلقه لاستیک قاچاق کشف شد.

وی افزود: متهم ۴۷ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی سیاهکل گفت : کارشناسان ارزش لاستیک‌های کشف‌شده را ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.