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فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف ۱۷۰ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: ماموران پلیس آگاهی در جریان کنترل محورهای مواصلاتی ، یک دستگاه کامیون را شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن ۱۷۰ حلقه لاستیک قاچاق کشف شد.
وی افزود: متهم ۴۷ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی سیاهکل گفت : کارشناسان ارزش لاستیکهای کشفشده را ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.