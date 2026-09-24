مسئولان باشگاه فولادمبارکه سپاهان به همراه ستاره‌های ورزشی خود در حرکتی ارزشمند با حضور در یکی از مدارس اوتیسمی یک روز به یادماندنی را برای دانش آموزان رقم زد. مهر امسال برای دانش آموزان اوتیسمی اصفهان متفاوت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانش آموزان پرتوانی که هرکدام میتوانند ستاره‌های درخشان کشور در آینده باشند بخصوص در حوزه ورزش، موضوعی که حالا با ورود باشگاه فولادمبارکه سپاهان قرار است ضمن کشف استعداد‌های ورزشی برای این دانش آموزان محقق شود.

در حال حاضر بیش از ۲ هزار دانش آموز در استان اصفهان در مدارس تخصصی اوتیسم تحصیل می‌کنند که هرکدام ظرفیتی خوب و بلقوه در حوزه ورزش هستند.