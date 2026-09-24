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فراخوان ثبتنام و شرکت در کارگاه آموزشی از قصه تا سینما سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان، عناوین و فراخوان مربوط به کارگاه آموزشی از قصه تا سینما در قالب کارگاههای جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از امروز تا چهارم مهر ماه برای شرکت در این کارگاه از طریق نشانی B۲n.ir/egtbs اقدام کنند.
کارگاه تخصصی «از قصه تا سینما» با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، درب غربی کارستان بهارستان، خیالستان برگزار خواهد شد.