به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تشریح آخرین اقدامات این اداره‌کل در حوزه تثبیت حقوق مالکانه اموال عمومی و مذهبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش شبانه‌روزی واحد‌های ثبتی و در چارچوب راهبرد‌های کلان سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ۱۳۷۴ فقره سند مالکیت برای املاک وقفی استان صادر و به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه تحویل شده است.

سید مهدی میرنظامی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تثبیت املاک وقفی تاکید کرد: موقوفاتی که بدون سند رسمی باشند، همواره در معرض تعارضات ملکی، تجاوز افراد سودجو و بلاتکلیفی حقوقی قرار دارند. به همین منظور، صدور اسناد مالکیت موقوفه‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در دستور کار تمامی ادارات ثبتی استان قرار گرفته است.

وی افزود: با تعامل تنگاتنگ و سازنده میان این اداره‌کل، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و هیئت‌های نظارت، بسیاری از پرونده‌های پیچیده از ابهامات حقوقی خارج شده و شاخص صدور اسناد وقفی در استان نسبت به دوره‌های گذشته رشد و جهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

سنددار شدن موقوفات سدی محکم در برابر دست‌اندازی‌های ملکی است

میرنظامی با تبیین پیامد‌های مثبت و راهبردی این اقدام تاکید کرد: تثبیت سند موقوفات دو دستاورد کلیدی به همراه دارد؛ نخست آنکه امکان بهره‌برداری بهینه، قانون‌مند و شفاف از این اموال را جهت تأمین هزینه‌های رفاهی، مذهبی و خدمات اجتماعی مطابق نیات واقفان فراهم می‌سازد و دوم آنکه دفاع مستحکم و قانونی را در برابر هرگونه دست‌اندازی، خصومت‌های ملکی و تعدی به حقوق عامه تضمین می‌کند.

وی با قدردانی از همکاری‌های مؤثر مدیران و کارشناسان اداره‌کل اوقاف استان و همکاران خود در واحد‌های ثبتی سراسر استان، بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: سرعت و دقت قانونی در رفع موانع حقوقی باقی‌مانده و پوشش حداکثری اسناد موقوفات با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ابراز کرد: نهضت سنددار کردن املاک و اراضی موقوفه در تمامی حوزه‌های ثبتی استان متوقف نخواهد شد و این مسیر تا پوشش صددرصدی اراضی و املاک موقوفه با قاطعیت پیگیری می‌شود تا هیچ ملک وقفی بدون پشتوانه سند رسمی باقی نماند.