به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: آسمان استان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود، اما از جمعه، سوم مهر ضمن افزایش نسبی پوشش ابر، روند کاهش دما در مناطق مختلف استان آغاز خواهد شد و وزش باد در ارتفاعات و مناطق بادگیر می‌تواند به آستانه نسبتا شدید برسد.

رحمن‌نیا افزود: پنج‌شنبه دوم مهر غالباً صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود. جمعه و شنبه نیز بر میزان پوشش ابر در استان افزوده خواهد شد که این افزایش ابر به‌ویژه در منطقه طارم محسوس‌تر خواهد بود. همچنین در ساعات بعدازظهر وزش باد ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: بر اساس این پیش‌بینی، سرعت وزش باد از ساعات بعدازظهر امروز تا روز جمعه، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان، می‌تواند به‌طور موقت به آستانه نسبتا شدید برسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز امروز و فردا افزایش اندکی در دمای بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد، اما از جمعه به‌تدریج روند کاهش دما آغاز می‌شود.