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رئیس پلیس فتا گیلان از برگزاری ششمین پویش سراسری «خرید امن» با هدف ارتقای سواد سایبری و پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: این پویش با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن!» از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه برگزار میشود و شهروندان با رعایت نکات امنیتی میتوانند از خسارتهای مالی و سوءاستفاده از اطلاعات بانکی خود جلوگیری کنند.
وی افزود: همزمان با این پویش، مسابقه کتابخوانی با محوریت امنیت خریدهای اینترنتی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت cyberban.ir در آن شرکت کنند.
رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست برای دریافت آموزشها و هشدارهای سایبری به policefata.ir مراجعه و موارد مشکوک را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.