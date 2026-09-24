به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: این پویش با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن!» از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه برگزار می‌شود و شهروندان با رعایت نکات امنیتی می‌توانند از خسارت‌های مالی و سوءاستفاده از اطلاعات بانکی خود جلوگیری کنند.

وی افزود: همزمان با این پویش، مسابقه کتابخوانی با محوریت امنیت خرید‌های اینترنتی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت cyberban.ir در آن شرکت کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست برای دریافت آموزش‌ها و هشدار‌های سایبری به policefata.ir مراجعه و موارد مشکوک را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.