رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس
رزمایش بزرگ جان فدا با حضور هزاران نفر از ملت مبعوث شده ایران اسلامی همزمان با هفته دفاع مقدس، در آبادان و خرمشهر برگزار شد و حاضران در این رزمایش با آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی میثاقی دوباره بستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رزمایش بزرگ جان فدا با حضور هزاران نفر از ملت مبعوث شده آبادان و خرمشهر همزمان با هفته دفاع مقدس در سراسر کشور از ابتدای صبح امروز برگزار شد.
در این همایش مردمی، جانفدایان پیام غیرت و ایستادکی را به جهان مخابره کردند.
بیش از ۵ هزار آبادانی در این مراسم حضور داشتند و بر وحدت و انسجام ملی تاکید کردند.
عشایر غیرتمند شهرستان های آبادان و خرمشهر نیز با پرچم مقدس ایران در دست و شعار هیهات منا الذله در میدان حاضر شدند.
حاضران گفتند: همان گونه که در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران هشت دفاع مقدس مدافع مرز و بوم خود بودیم، امروز نیز با تمام توان در میدان هستیم.
آنان همچنین رزمایش جان فدا عامل وحدت آفرین میان همه سطوح جامعه دانستند و حضور قشرهای مختلف مردم در این رزمایش را تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، امام شهید و رهبر جوان انقلاب اسلامی حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای عنوان کردند.
رزمایش جان فدا از جمله برنامههای اقتدارساز در کشور است که میتواند در تغییر محاسبات دشمن موثر باشد.
بازتاب رسانهای و حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در این رزمایش مشت کوبنده بر دهن تمام یاوه گویانی است که به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم هستند.
حاضران خاطرنشان کردند: وحدت و انسجام ملی تنها عامل تعیین کننده صحنه نبرد کنونی است «لبیک یا خامنهای» شعار محوری رزمایش جان فدایان ایران است.
رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش بزرگ جان فدا با حضور آبادانی ها و خرمشهری ها همزمان با هفته دفاع مقدس