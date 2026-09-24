به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،انصاری نیا نماینده بنیاد علوی در شهرستان بیضا گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در قالب پویش مهر علوی، گروه‌های مختلف جهادی از جمله گروه جهادی رضوان، کمیته امداد امام خمینی «ره»، قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان در مجموع بیش از هزار بسته نوشت افزار با هماهنگی آموزش و پرورش بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.