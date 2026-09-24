اجرای پویش ملی هم کلاسی با گرامیداشت ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب برای تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته نوشت افزار و کیف ویژه نیازمندان کشور، به اصفهان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان اصفهان گفت: این پویش ملی به همت بنیاد برکت این ستاد در کشور در حال برگزاری است و این کاروان حرکت خودش را از مشهد آغاز کرده و اصفهان، دهمین استانی است که حضور پیدا کرده‌اند و فارس و در پایان هرمزگان و شهر میناب مقصد نهایی است.

رضوان اصغری با بیان اینکه فعالیت‌های هم کلاسی به‌صورت استانی و با برگزاری برنامه‌های میدانی در مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود و در هر استان، ظرفیت‌هایی برای جلب مشارکت عمومی و همراهی مردم در تأمین بسته‌های نوشت افزار در نظر گرفته شده است افزود: با مشارکت مردم، در هر استان، نمادین ۱۶۸ بسته نوشت افزار و کیف تهیه و در کاروان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هدف پویش هم کلاسی این است که با مشارکت ملت همدل ایران، یاد شهدای دانش آموز میناب در قالب حرکتی ملی، به مهر، امید و آینده گره بخورد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان اصفهان افزود: با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی، این ستاد، امسال ۶ هزار و ۸۰۰ بسته نوشت افزار و کیف را بین دانش آموزان نیازمند این استان توزیع کرد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان