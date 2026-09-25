به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط شاهرود و مهدیشهر به شرح ذیل اعمال می‌شود:

شاهرود

ضلع شمالی خیابان امام خمینی(ره)، حدفاصل بلوار ابن‌سینا تا خیابان سامان، از ساعت ۸ تا ۱۲.

شهرک نوین، از ساعت ۹ تا ۱۳

مهدیشهر

رابند، بلوار قاسم سلیمانی و شهرک کوهسار، از ساعت ۱۰ تا ۱۳.