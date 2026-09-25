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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز سوم مهرماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط شاهرود و مهدیشهر به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود
ضلع شمالی خیابان امام خمینی(ره)، حدفاصل بلوار ابنسینا تا خیابان سامان، از ساعت ۸ تا ۱۲.
شهرک نوین، از ساعت ۹ تا ۱۳
مهدیشهر
رابند، بلوار قاسم سلیمانی و شهرک کوهسار، از ساعت ۱۰ تا ۱۳.