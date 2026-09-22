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نمایشگاه فرهنگی هنری هفته دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان در مقابل عمارت کلاهفرنگی تبریز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،نمایشگاه فرهنگی هنری هفته دفاع مقدس با برپایی ۴۰ غرفه فرهنگی، هنری و روایتگری و با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت برپا شده و دستگاههای اجرایی، یگانهای نظامی و انتظامی نیز در آن حضور دارند.
سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به حماسهآفرینی ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت:دفاع مقدس نماد مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر استکبار جهانی و توطئههای دشمنان بود.
وی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر قدرتهای استکباری ایستاد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس همچنان برای جامعه امروز الهامبخش است گفت: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مقاومت و ایستادگی ملت ایران میتواند توطئههای دشمنان را خنثی کند.
سردار عباسقلیزاده همچنین با اشاره به ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل جوان گفت: روایتگری درست از حماسههای دفاع مقدس و معرفی رشادتهای رزمندگان میتواند زمینهساز تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه باشد.
وی خاطرنشان کرد:دشمنان در عرصههای مختلف تلاش کردند ملت ایران را به زانو درآورند اما ایستادگی مردم، انسجام ملی و روحیه مقاومت موجب شکست نقشههای آنان شد.
گفتنی است این نمایشگاه از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۱ پذیرای عموم مردم است.
همچنین هر شب پس از نماز مغرب و عشا برنامههای رویداد محور شامل بازسازی صحنههای دفاع مقدس، روایتگری و اجرای سرود در جوار نمایشگاه برگزار میشود.