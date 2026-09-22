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به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی رزمی لشکر ۳۱ عاشورا در محل پارک موزه شمیم پایداری شهرک یاغچیان تبریز برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار جهانگیر علی نژاد فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا گفت:در نمایشگاه فرهنگی رزمی لشکر ۳۱ عاشورا بخشی از توانمندیهای عملیاتی و رزمی این لشکر در کنار ظرفیتهای فرهنگی و هنری این یگان به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود:بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با گوشههایی از حماسهآفرینی رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا و نقش این یگان در دوران دفاع مقدس آشنا میشوند.
گفتنی است این نمایشگاه از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای عموم مردم است.
نمایشگاه فرهنگی رزمی لشکر ۳۱ عاشورا فرصتی برای آشنایی نسل جوان با توانمندیها، حماسهها و فرهنگ ایثار و مقاومت رزمندگان این لشکر است.