امام جمعه مراغه گفت: ملت بزرگ ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی ارتش متجاوز آمریکا را شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در دیدار با فرماندهان نیرو‌های مسلح شهرستان مراغه گفت: وحدت نیرو‌های مسلح و پشتیبانی مردم زیر پرچم ولایت دشمنان ایران را به ذلت کشانده است.

وی اضافه کرد: ملت مبعوث با حفظ دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی همچنان در صحنه ایستاده‌اند و تسلیم هیچ قدرتی نخواهند شد.

وی افزود: این مردم قدردان ایستادگی رزمندگان، ایثار و از خودگذشتگی شهدا هستند و در این راه تا پای جان ایستاده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: پیروزی نهایی با ملت بزرگ ایران است و با ایستادگی مردم ایران ریشه زور گویی، ظلم و فشار از دنیا بر چیده خواهد شد.

سرهنگ یحیی حیدری فرمانده سپاه ناحیه مراغه در این مراسم گفت: در طول دوران دفاع مقدس ۱۹ هزار رزمنده از مراغه برای دفاع از کیان ایران اسلامی در جبهه‌ها حضور یافته‌اند.

سرهنگ حیدری افزود:مردم شهید پرور مراغه در طول هشت سال جنگ تحمیلی یک هزار و چهارصد شهید و در جنگ تحمیلی سوم ۴۱ شهید تقدیم کردند.

وی افزود: برای هفته دفاع مقدس ده‌ها برنامه تدوین شده که مهمترین آنها غبارروبی مزار شهدا و رزمایش بزرگ بسیجیان است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مبعوث ایران اسلامی با وجود تمامی فشار‌های دشمن با تبعیت از مقام معظم رهبری، انسجام ملی و خود باوری در برابر دشمنان ایستاده‌اند.