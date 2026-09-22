به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ عزیز بیوسه با اشاره به تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری رزمایش «جانفدا» اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب، تردد از ورودی‌های پل سوم به سمت بلوار ساحلی غربی با محدودیت همراه خواهد بود.

وی افزود: تمامی ورودی‌های بلوار ساحلی غربی از سمت کیانپارس، شامل کنارگذر مدرس و خیابان‌های ۱۸، ۱۷، ۱۳، ۹، ۵، ۲، میهن، پهلوان، سروش، اردیبهشت و مسیرهای منتهی به این محدوده، مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

فرمانده راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال بلوار ساحلی غربی نیز در محدوده بیمارستان مهر محدودیت تردد اعمال می‌شود و شهروندان باید از ورود به محدوده اجرای رزمایش خودداری کنند.

سرهنگ بیوسه از شهروندان خواست برای جلوگیری از ایجاد تأخیر و افزایش حجم ترافیک، حتی‌الامکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و گفت: ساحلی شرقی و بلوار چمران به‌عنوان مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شده‌اند.

وی با اشاره به محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف و پارک خودروها تصریح کرد: خیابان آزادی، حدفاصل انتهای خیابان ۱۳ شرقی تا انتهای خیابان ۱۷ شرقی، انتهای خیابان میهن شرقی و همچنین مسیر بعد از مدرسه صالحین، حدفاصل انتهای خیابان ۲ شرقی تا خیابان میهن، به‌عنوان محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است.

فرمانده راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز در پایان از شهروندان خواست ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور، محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده را رعایت کنند و افزود: توجه به توصیه‌ها و دستورهای مأموران پلیس می‌تواند در مدیریت ترافیک و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش مؤثر باشد.