به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه ستاد تنظیم بازار و اقدام مشترک آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد بازار و اصناف استان در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد:در طول جنگ تحمیلی سوم همت، همکاری و همدلی میان بازار، اصناف، اتحادیه ها، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی در میدان موجب شد بازاریان استان عملکردی متفاوت و قابل توجه از خود به نمایش بگذارند.



وی با اشاره به برگزاری رویداد ایران جان در آذربایجان شرقی افزود: این رویداد با هدف به تصویر کشیدن ظرفیت‌های استان برگزار شد تا قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی به درستی معرفی و ارزش گذاری شود.



استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در همین راستا تلاش شد جشنواره‌های مختلفی در سراسر استان برگزار شود که هدف اصلی آنها معرفی محصولات و ظرفیت‌های استان به بازار‌های داخلی و خارجی بود.



سرمست با اشاره به عملکرد اقتصادی استان طی امسال گفت: آذربایجان شرقی در حوزه‌های سرمایه گذاری و تامین کالا‌های اساسی نیز در رتبه‌های برتر قرار دارد.



وی بر ضرورت تقویت نظارت‌های مشترک در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: گشت‌های مشترک میان اتحادیه‌ها و تعزیرات حکومتی در داروخانه‌ها و مراکز عرضه تجهیزات پزشکی انجام شود و جلسات کارشناسی اتحادیه‌ها و اصناف نیز به صورت منظم برگزار شود.



استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی به افکار عمومی اظهار کرد: مردم نیازمند اطلاع رسانی و دریافت گزارش عملکرد هستند و گزارش‌های مربوط به اقدامات ستاد تنظیم بازار و بازرسی‌ها باید به صورت دقیق به مردم ارائه شود. هر دستگاه نیز موظف است در حوزه مسئولیت خود اطلاع رسانی، تبیین و روشنگری لازم را انجام دهد.



سرمست همچنین بر ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت مسائل مربوط به کالابرگ تاکید کرد و گفت: مشکلات موجود در این حوزه باید جمع بندی شده و پیش بینی‌های لازم تا پایان سال انجام شود و گزارش‌های تحلیلی و آینده نگرانه در این زمینه تدوین شود.



وی با بیان اینکه روحیه همکاری میان بازاریان، اتحادیه‌ها و اصناف در استان بی نظیر است افزود: بخشی از مشکلات بازار حل شده و برای رفع مسائل باقی مانده نیز همه دستگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر، موضوعات را به صورت ویژه پیگیری کنند.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نوسانات قیمت گوشت مرغ، بر ضرورت مدیریت بازار تاکید کرد و گفت: باید بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، نوسانات قیمتی مرغ به حداقل برسد.



سرمست همچنین مسئولیت جهاد کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی را ویژه دانست و اظهار کرد: به کشاورزان در خصوص محصولاتشان اطمینان خاطر داده شود و در زمینه آموزش، اطلاعات و خرید تضمینی مورد حمایت قرار گیرند.



وی با اشاره به فصل بازگشایی مدارس گفت: با توجه به افزایش تقاضا در این ایام، بازرسی‌ها با دقت بیشتری انجام شود تا خانواده‌ها در خصوص خرید اقلام و ملزومات مدارس اطمینان خاطر داشته باشند.



استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نوسانات قیمت ارز و طلا، بر ضرورت نظارت کافی بر بازار طلا تاکید کرد و گفت: با همکاری تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و استاندارد باید نظارت کافی انجام شود تا طلای غیراستاندارد در اختیار مردم قرار نگیرد.



سرمست با بیان اینکه در واردات کالا‌های اساسی و سلامت محور با رویکردی باز از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تامین معیشت مردم استفاده کرده‌ایم، اما سلامت مردم خط قرمز ماست.



وی گفت: هر دستگاهی در حوزه کاری خود موظف است زمینه‌های بروز نارضایتی عمومی را پایش، پیشگیری و نسبت به آن پاسخگو باشد؛ پاسخگو بودن یکی از سیاست‌های مهم ما در مدیریت استان است.