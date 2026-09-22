به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

دفاع مقدس؛ تبلورِ پیوندِ ناگسستنیِ امت با ولایت

مسیرِ نورانی امامت و امت، یک جریانِ واحد، یک اراده‌ی یکپارچه و یک سرنوشتِ مشترک است که هیچ توطئه‌ای توانِ خاموش کردن آن را ندارد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته‌ی دفاع مقدس، تنها یادآورِ یک نبردِ نظامی نیست؛ بلکه تجلیِ ملموسِ تقابل میان «حق و باطل» است. این دوران، مکتبی است که در آن، قدرتِ اراده و ایمان، بر تمامِ تجهیزاتِ تکنولوژی دشمن چیره گشت و ثابت کرد که اقتدارِ ملی، در گروِ استواری بر اصولِ انقلاب و تبعیتِ محض از خطِ مشیِ ولایت است.

این حماسه، روایتِ پیوندِ ناگسستنیِ «امامت» و «امت» است؛ زنجیره‌ای از نور که از بنیانگذارِ بزرگِ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، آغاز شد؛ همان که با ایمانِ پولادین خود، جبهه‌ی استکبار را به لرزه درآورد. این مسیرِ مقاومت، با بصیرت و صلابتِ روزافزونِ رهبرِ مجاهد و مقتدرِ انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، از دورانِ رهبری تا شهادت، با اقتدارِ تمام، از تمامِ جبهه‌های جنگ، از جنگ‌های کلاسیک تا جنگ‌های نوینِ نرم، صیانت کرده و اقتدارِ ملی را مستحکم ساخته بود.

امروز، در حالی که دشمن با تمامِ ابزارهای جنگِ ترکیبی و تفرقه‌افکنی، در پیِ گسستنِ این پیوند است، ما بر این حقیقتِ استواریم که این مسیرِ نورانی، با وجود رهبر فرزانه و شجاع انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) و حضورِ نسلِ وفادار و جانفدایان مخلص، همچنان با همان صلابت ادامه می‌یابد. این زنجیره‌ی امامت و امت، یک جریانِ واحد، یک اراده‌ی یکپارچه و یک سرنوشتِ مشترک است که هیچ توطئه‌ای توانِ خاموش کردن آن را ندارد.

دفاع مقدس به ما آموخت که مقاومت، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک «وظیفه‌ی الهی» و «ضرورتِ بقا» است.

دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان، ضمن گرامیداشتِ یاد و خاطره‌ی تمامیِ شهدای والامقام و جانبازانِ فداکار، بر این نکته تأکید دارد که حفظِ این میراثِ عظیم و وفاداری عملی و پشتیبانی از ولایت فقیه، تنها راهِ تضمینِ ثبات، اقتدار و شکوهِ ایرانِ اسلامی در برابرِ تمامیِ تهدیدهاست.

خداوند متعال، این مسیرِ مقاومت را برای ملتِ ایران و جبهه مقاومت، همواره روشن و پیروز گرداند.

دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان