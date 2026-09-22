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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۴۰ هزار بسته آموزشی و نوشتافزار میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار خوزستان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رزمایش کمک مؤمنانه مرکز بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت-جنوب) با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی برگزار شد.
در این رزمایش، علاوه بر توزیع ۴۰ هزار بسته کمکآموزشی، اختصاص ۲ هزار نیمکت دانشآموزی برای مدارس خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفت که در مرحله نخست، ۵۰۰ نیمکت به آموزش و پرورش نواحی ۲ و ۳ اهواز تحویل داده شده و یکهزار و ۵۰۰ نیمکت دیگر نیز در ادامه توزیع خواهد شد.
سردار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان، با قدردانی از اجرای این رزمایش، حمایت از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند و توجه به اقشار کمبرخوردار را اقدامی ارزشمند در مسیر خدمترسانی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی دانست.
وی بر حفظ همدلی، انسجام ملی و مشارکت اجتماعی تأکید کرد و افزود: همراهی مجموعههای مختلف، بهویژه صنعت نفت، در اجرای اقدامات حمایتی و اجتماعی میتواند زمینه تداوم خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار و حمایت از دانشآموزان را فراهم کند.
بهروز نهاوندی، فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان، نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: در راستای حمایت از توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، ۲ هزار نیمکت دانشآموزی برای مدارس خوزستان اختصاص یافته است.
وی افزود: در مرحله نخست، ۵۰۰ نیمکت به آموزش و پرورش نواحی ۲ و ۳ اهواز تحویل داده شده و یکهزار و ۵۰۰ نیمکت دیگر نیز در ادامه در میان مدارس هدف توزیع خواهد شد.
نهاوندی گفت: ۴۰ هزار بسته کمکآموزشی و نوشتافزار نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار استان توزیع خواهد شد.
فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان از همکاری و همراهی شرکت نفت و گاز اروندان و سایر شرکتهای نفتی جنوب در اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی و حمایت از دانشآموزان و مناطق کمبرخوردار قدردانی کرد.
در این مراسم همچنین یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد.