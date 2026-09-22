اوقات شرعی یکم مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵، ۱۱ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۸ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۲۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: اِنَّ السَّعیدَ، کُلَّ السَّعیدِ، حَقَّ السَّعیدِ مَن أحَبَّ عَلّیاً فی حَیاتِه وَ بَعدَ مَوتِه.

همانا سعادتمند (به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی (ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد. (امالی (صدوق) ص ۱۸۲)

احکام شرعی:

تيمم با دست گچ گرفته شده

سوال) کسى که کف دو دستش را طورى گچ گرفته‌اند که نمى‌تواند براى تيمم دست‌ها را به صورت کامل به زمين بزند، (قسمت‌هايى از کف دست با زمين برخورد نمى‌کند و فقط اطراف کف دست به زمين مى‌خورد) براى تيمم چه بايد بکند؟

جواب) اگر پشت دست‌ها به زمين مى‌رسد بايد با پشت دست‌ها تيمم كند، و اگر پشت دست را هم گچ گرفته است بگونه‌اى كه تمام آن به زمين نمى‌رسد، نوبت به تيمم با ذراعين است و احوط جمع بين تيمم با ذراعين و تيمم با بعض كف دست است. (استفتائات مقام معظم رهبری)