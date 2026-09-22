به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال هم به‌حمدالله آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با شور و نشاط و در فضای ویژه آغاز شده است و ما رسماً جشن شکوفه‌ها و همچنین جشن جوانه‌ها را روز گذشته در سراسر کشور برگزار کردیم.

مسیب زاده افزود: در روز اول مهرماه، رسماً زنگ آغاز سال تحصیلی در ۱۲۴ هزار مدرسه سراسر کشور نواخته خواهد شد و از شعار‌های اصلی دولت چهاردهم هم پرداختن به بحث عدالت آموزشی، هم در محتوا و هم در فضا و امکانات است که امسال هم همه شرایط آماده است، هیچ کلاسی با برنامه‌ریزی ها، بدون معلم نخواهد بود و ان‌شاءالله دانش‌آموزان عزیز مهر را با موفقیت آغاز خواهند کرد.مسیب زاده ادامه داد: پیام رهبر معظم انقلاب نیز پیامی بسیار امیدوارکننده، بود که شامل رهنمود‌های بسیار ارزشمندی بود که ان‌شاءالله ره توشه‌ی آغاز سال تحصیلی همه ی دانش آموزان خواهد بود.

وی در تشریح برنامه های سالجاری آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش امسال برنامه‌هایی در قالب تغییرات کتاب درسی داشت، هم بحث مقاومت و ایثار و شهادت و هم در واقع در قالب برنامه‌های مختلف آموزشی، برگزاری جشنواره‌های مختلف، را در برنامه داشته ایم .وی افزود:ما همچنان در حال جنگ هستیم، همچنان باید مقاومت را به دانش‌آموزانمان آموزش بدهیم و هیچ مقاومتی برای دانش‌آموزان ما بهتر از خواندن درسشان نیست، امیدواری به آینده که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره شده وهمچنین دانایی، تقوا، نیز دو بالی هستند که می‌تواند دانش‌آموزان را به سوی موفقیت‌ها راهنمایی کند.