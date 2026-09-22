به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال هم به‌حمدالله آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با شور و نشاط و در فضای ویژه آغاز شده است ما رسماً جشن شکوفه‌ها و همچنین جشن جوانه‌ها را روز گذشته در سراسر کشور انجام دادیم در استان یزد هم به‌حمدالله با نظم و انضباط بسیار خوبی برگزار شد، از روز یک مهر، یعنی در واقع از فردا هم رسماً زنگ آغاز سال تحصیلی در ۱۲۴ هزار مدرسه سراسر کشور ان‌شاءالله آغاز خواهد شد، از شعار‌های اصلی دولت چهاردهم هم پرداختن به بحث عدالت آموزشی، هم در محتوا و هم در فضا و امکانات که امسال هم همه شرایط آماده است، هیچ کلاسی با برنامه‌ریزی های انجام شده بدون معلم نخواهد بود و ان‌شاءالله دانش‌آموزان عزیز مهر را با موفقیت آغاز خواهند کرد.



مسیب زاده ادامه داد: پیام مقام معظم رهبری پیامی بسیار امیدوارکننده، رهنمود‌های بسیار ارزشمندی بود که ان‌شاءالله ره توشه‌ی آغاز سال تحصیلی همه عزیزانمان خواهد بود.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: ما امسال را با شهادت حضرت آقا رو‌به‌رو بودیم و حمله‌ی ددمنشانه دشمن صهیونیستی و آمریکا جنایتکار به دانش‌آموزان بی‌گناه، دانش‌آموزان عزیزی که هیچ چیزی جز زندگی کردن، جز نشاط و آینده را نمی‌دیدند، ۱۶۸ نفر از بهترین‌های ما هم از دانش‌آموزان و معلمان شهید شدند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش امسال هم برنامه‌هایی در قالب تغییرات کتاب درسی داشتند، هم بحث مقاومت و ایثار و شهادت و هم در واقع در قالب برنامه‌های مختلف آموزشی، برگزاری جشنواره‌های مختلف،تمام هم‌وغم آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان عزیز ما را آماده کنند برای فضایی که در ان هستند، ما همچنان در حال جنگ هستیم، همچنان باید مقاومت را به دانش‌آموزانمان آموزش بدهیم و هیچ مقاومتی برای دانش‌آموزان ما بهتر از خواندن درسشان نیست، امیدواری به آینده که در پیام مقام معظم رهبری هم اشاره شد، دانایی، تقوا، دو بالی است که می‌توانند دانش‌آموزان را رهنمون کنند به سوی موفقیت‌ها آموزش و پرورش هم به‌طور جد این را مدنظر دارد.