نوزدهمین یادواره شهدای جبالبارز بزرگ جنوب کرمان با محور گرامیداشت یاد و نام ۱۳۳ شهید والامقام این دیار، در دهستان ییلاقی «میجان» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛این منطقه کوهستانی، شاهد حضور پرشور و حماسیِ خیل عظیمی از مردم شهیدپرور جنوب کرمان بود؛ مردمی که برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، مسیر‌های پرپیچ‌وخم را طی کردند تا «میجان» را به میعادگاه غیرت، بصیرت و وحدت تبدیل کنند.

در این مراسم «سهراب میجانی» با قرائت اشعاری حماسی در وصف فرهنگ ایثار و شهادت و با یادی از شهدای غواص عملیات کربلای ۴ که با دستان بسته در اروند به فیض شهادت نائل شدند، فضای معنوی مراسم را دوچندان کرد.

همچنین از کتاب جنگ رمضان، درس عاشورا نیز در این مراسم رونمایی شد.