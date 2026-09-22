بوی ماه مهر

از آخرین روز‌های بازی و تعطیلات بچه‌ها تا آماده شدن خانواده‌ها برای بازگشت به مدرسه، گزارشی از شور و حال روز‌های پایانی تابستان و نزدیک شدن ماه مهر ببینید.