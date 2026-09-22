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بوی ماه مهر

از آخرین روز‌های بازی و تعطیلات بچه‌ها تا آماده شدن خانواده‌ها برای بازگشت به مدرسه، گزارشی از شور و حال روز‌های پایانی تابستان و نزدیک شدن ماه مهر ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۲۱:۵۲
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برچسب ها: بوی ماه مهر ، آغاز سال تحصیلی جدید ، شروع مدارس
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