امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مدیریت منابع ارزی برای واردات کالا

سخنگوی دیوان محاسبات گفت در ۵ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو و قطعات آن شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۲۱:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
گرانفروشی در نمایشگاه نوشت افزار
گرانفروشی در نمایشگاه نوشت افزار
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
قاب‌های ماندگار از حماسه سازی مردم غیور ایران
قاب‌های ماندگار از حماسه سازی مردم غیور ایران
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است؟
دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است؟
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
ترامپ باید از قدرت ایران درس عبرت بگیرد
ترامپ باید از قدرت ایران درس عبرت بگیرد
۱۴۰۵-۰۶-۲۹
خبرهای مرتبط

سخنگوی دیوان محاسبات: ۵۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو و قطعات شد

سخنگوی وزارت صمت: تولید، در اولویتِ نخست تخصیص ارز قرار دارد

بازگشت بیش از ۴ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصاد بدون تشکیل پرونده قضایی

مدیریت منابع ارزی در واردات کالا؛ از اولویت‌بندی تا ممنوعیت خودروهای لوکس

صندوق‌های سرمایه گذاری ارزی، ابزاری برای تقویت ارزش پول ملی

برچسب ها: منابع ارزی ، واردات کالا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 