به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت هفته دفاع مقدس عطر افشانی و اهدای گل بر مزار شهدا با حضور مسئولان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور آذربایجان شرقی برگزار شد.

مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای اقتدار آذربایجان شرقی نیز به همت نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.



به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس رژه یگان‌های موتوری بسیجیان سپاه عاشورا با حضور پرشور رزمندگان و بسیجیان از مصلای امام خمینی(ره) تا گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد.مراسم مشابهی نیز در سایر شهرستان های استان برگزار گردید.