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حضوری تاریخی و ماندگار در میدان ایستادگی در وطن

اجتماعات مردمی حالا از ۲۰۵ شب حضور استوار و پرشکوه در میادین گذشت حضوری که در تاریخ کشور تا ابد ماندگار شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۲۱:۳۶
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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