به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تاخیر شش ماهه در تصویب و اجرای حق العمل سال ۱۴۰۵ و در راستای حمایت از جایگاه ها، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از فردا، ساز و کاری برای تسویه بخشی از مطالبات جایگاه‌ها به طور علی الحساب فراهم کرده است تا زمانی که مصوبه اصلی هیئت وزیران و عدد اصلی افزایش تصویب و ابلاغ شود.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: اقدامات لازم در کمیسیون‌های اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیئت وزیران ذکر خواهد شد و اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاه‌های سوخت پرداخت می گردد. این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاه‌های سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.

رضا نواز ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاه‌های سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیئت وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاه هاست.