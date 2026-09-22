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به گزارش اداره هواشناسی تا پایان هفته وضعیت جوی استان پایدار است و پدیده قابل ملاحظهای پیش بینی نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از امروز تا شنبه هفته آینده وضعیت جوی استان پایدار است.
طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد گاهی شدید است و علاوه بر خیزش غبار محلی شرایط را برای انتقال گرد و غبار از عراق به استان فراهم میکند.
دمای هوا تا پایان هفته نوسانات محسوسی ندارد.
در شبانه روز گذشته باباشانی با حداقل دمای ۳ درجه سانتی گراد و سلین با حداقل دمای ۳۶ درجه سانتی گراد به ترتیب خنکترین و گرمترین مناطق استان بودند.
دمای هوای سنندج نیز فردا به ۱۱ تا ۳۵ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.