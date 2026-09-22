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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رزمایش کمک مؤمنانه مرکز بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت-جنوب) با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار خوزستان برگزار و ۴۰ هزار بسته آموزشی میان این دانشآموزان توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رزمایش کمک مومنانه با هدف توزیع ۴۰ هزار بسته آموزشی و توسط مرکز بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت- جنوب) با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج)، بهروز نهاوندی فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان، حمید دریس مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به همراه برخی از مدیران و روئسای صنعت نفت و گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان، ضمن تقدیر از اجرای این رزمایش، حمایت از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند و توجه به اقشار کمبرخوردار را اقدامی ارزشمند در مسیر خدمترسانی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی دانست و بر حفظ همدلی، انسجام ملی و مشارکت اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: همراهی مجموعههای مختلف، بهویژه صنعت نفت، در اجرای اقدامات حمایتی و اجتماعی میتواند زمینه تداوم خدمترسانی به اقشار کمتر برخوردار و حمایت از دانشآموزان را فراهم کند.
بهروز نهاوندی اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، ۲ هزار نیمکت دانشآموزی برای مدارس خوزستان اختصاص یافته که در مرحله نخست ۵۰۰ نیمکت به آموزش و پرورش نواحی ۲ و ۳ اهواز تحویل و یک هزار و ۵۰۰ نیمکت دیگر نیز در ادامه توزیع خواهد شد.
فرمانده مرکز بسیج شهید تندگویان گفت: در این رزمایش ۴۰ هزار بسته کمکآموزشی نوشت افزار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید میان دانشآموزان مناطق کمبرخوردار استان توزیع خواهد شد.
وی از همکاری و همراهی شرکت نفت و گاز اروندان و سایر شرکتهای نفتی جنوب در اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی و حمایت از دانشآموزان و مناطق کمبرخوردار قدردانی کرد.