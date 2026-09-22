به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در مراسمی ۶۰۰ بسته لوازم التحریر، سه سری کمک جهیزیه و ۲۵ سری لوازم خانگی به همت خیرین و بنیاد آبشار عاطفه‌ها در بین دانش آموزان و افراد کم بضاعت شهرستان دیواندره توزیع شد.

در بیجار نیز در قالب پویش"همه حاضر"، ۲۵۰ بسته آموزشی و تحصیلی در بین دانش آموزان و دانشجویان جامعه هدف بهزیستی این شهرستان توزیع شد.

امروز در مریوان هم در قالب طرح «پویش مهر علوی» ۸۳۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در بین دانش‌آموزان مناطق محروم این شهرستان توزیع شد.