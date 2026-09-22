جانشین رئیس پلیس راهور استان قم، از اعمال محدودیت‌های گسترده ترافیکی و ممنوعیت توقف در مسیر‌های منتهی به مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در صبح چهارشنبه خبر داد و بر ضرورت همکاری شهروندان برای برگزاری منظم این مراسم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سرهنگ جعفر نادری با اعلام جزئیات طرح ترافیکی ویژه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: برای حفظ نظم عمومی و تسهیل در تردد سوگواران و هیئات مذهبی، محدودیت‌های ترافیکی ویژه‌ای در هسته مرکزی شهر قم و مسیر‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اعمال خواهد شد.

جانشین رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به ممنوعیت توقف خودرو‌ها در مسیر اصلی مراسم، افزود: از دقایق ابتدایی بامداد روز چهارشنبه، توقف هرگونه وسیله نقلیه در حد فاصل «میدان جهاد» تا «چهارراه بازار» ممنوع است.

وی تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از گره‌های ترافیکی و تسهیل حرکت دسته تشییع‌کنندگان، خودرو‌هایی که در این مسیر‌ها متوقف باشند، توسط جرثقیل به پارکینگ‌های مجاز منتقل خواهند شد.

سرهنگ نادری همچنین درباره محدودیت‌های تردد خودرو‌ها افزود: از ابتدای ساعات صبح روز چهارشنبه، تردد وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مسیر‌های منتهی به میدان جهاد، از جمله خیابان ۱۹ دی (باجک ۲)، خیابان ۱۵ خرداد از ابتدای خیابان حائری، خیابان امام موسی صدر از ابتدای پل رضوی، خیابان لواسانی و همچنین تمامی کوچه‌ها و معابر فرعی منتهی به خیابان ۱۹ دی (باجک ۱) ممنوع خواهد بود.

علاوه بر این، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های عمار یاسر و آذر به سمت چهارراه بازار و نیز در خیابان مطهری از ابتدای پل علیخانی به سمت چهارراه بازار اعمال می‌گردد.

جانشین رئیس پلیس راهور استان قم در پایان از عموم شهروندان، زائران و مجاوران خواست ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور، از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و تا حد امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای تردد استفاده نمایند.