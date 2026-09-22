به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این همایش یکروزه بیش از ۳۵۰ رزمی کار از هیات‌های کارگری، تکواندو، کاراته، جودو، رزمی، کونگفو به اجرای حرکات نمایشی رزمی پرداختند.

این رقابت‌ها با نام جام شهدای دولت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با هدف شناسایی استعداد‌های هنر‌های فردی گیلان و با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، اداره کل ورزش و جوانان گیلان و معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گیلان در ۵ رده سنی برگزارشد.