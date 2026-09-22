پخش زنده
امروز: -
امیر قطر در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشستهای سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: راه حل اختلافات در منطقه، گفتوگو و مذاکره است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشستهای سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: منطقه ما یکی از خطرناکترین مراحل خود را پشت سر میگذارد. بحران در منطقه ما حاصل سالها تعویق و راه حلهای غیرواقع بینانه است. راه حل اختلافات، گفتوگو و مذاکره است. قطر به عنوان میانجی قابل اعتماد، همواره هشدار داده است، گذشت زمان اختلافات حل نشده را برطرف نمیکند، بلکه هزینههای آن را افزایش میدهد.
همچنان راهحل دیپلماتیک و مسالمتآمیز در منطقه امکانپذیر است
وی افزود: جوهر آنچه شاهد آن هستیم، نبود یک نظام منطقهای برای امنیت جمعی است که به حاکمیت و امنیت کشورها احترام بگذارد و حل اختلافات از راههای مسالمتآمیز را تشویق کند. همچنان معتقدیم بحران در خلیج فارس باید از راههای دیپلماتیک حل شود. نباید فرصت دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک و مسالمتآمیز را از دست داد. از نظر ما، حکمت و ایستادگی دو روی یک سکه هستند.
اتفاقات غزه لکه ننگی بر پیشانی بشریت
امیر قطر تاکید کرد: آنچه در غزه رخ داد، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است. سران اسرائیل آشکارا میگویند که مناسبترین راهحل، کوچاندن ساکنان غزه است. اقدامی که آن را مهاجرت مینامند. از نخستین روز، تلاشهای میانجیگرانه خود در غزه را متوقف نکردیم تا سرانجام به توافقی برای برقراری آتش بس دست یافتیم. بیم آن داریم که کسانی که کوچ اجباری را راهحل میدانند، مانع هر اقدامی شوند که موجب تسهیل زندگی ساکنان غزه میشود. تجاوزگری اسرائیل به کشورهای همجوار نیز گسترش یافته و امنیت منطقه، از جمله سوریه را تهدید میکند. اسرائیل آشکارا اعلام میکند به توافق در لبنان پایبند نیست و بر برخورد با آن بر اساس منطق قیمومیت اصرار دارد.