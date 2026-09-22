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معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: در حال حاضر ۲۳ طرح در حوزه دفع آبهای سطحی در حال اجراست و برای تکمیل آنها باید ۲۰ همت اعتبار تامین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالیپور سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی اهواز اظهارکرد: از سال ۱۳۹۸ اجرای طرح ضربتی دفع آبهای سطحی در اهواز آغاز شد و طی سالهای گذشته با وجود محدودیتهای اعتباری و افزایش قابل توجه هزینههای اجرای طرح ها، اقدامات موثری برای کاهش نقاط آبگرفتگی انجام شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی نخستین کلکتور جمعآوری آبهای سطحی آغاز شد و خط سهکیلومتری الهادی در کوی علوی به اجرا درآمد.
عالیپور با بیان اینکه تکمیل شبکه جامع دفع آبهای سطحی نیازمند تامین منابع مالی است گفت: با توجه به زیرساختی بودن این طرح، تامین اعتبار آن از سوی دولت میتواند روند اجرای طرح ها را شتاب دهد.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده طی سالهای اخیر گفت: در آغاز اجرای طرح جامع شبکه آبهای سطحی بیش از ۲۰۰ نقطه آبگرفتگی در اهواز وجود داشت که در برخی از آنها تا ۲۴ ساعت آبگرفتگی ادامه داشت و در نقاطی مانند شهرک دانشگاه این مدت به ۱۰ روز میرسید.
شهرستان اهواز سیستم دفع آبهای سطحی مجزا ندارند و آبهای سطحی از مسیر شبکه فاضلاب خارج می شود که در مواردی شبکه فاضلاب جوابگوی این حجم از ورودی آب نیست.
به دلیل نیاز به تامین اعتبار کلان برای ایجاد سیستم دفع آبهای سطحی این شبکه در اهواز راه اندازی نشده و از شبکه فاضلاب برای دفع آب جاری استفاده میشود.