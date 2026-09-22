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یحیی سریع اعلام کرد: جنگندههای سعودی بهویژه هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای «خمیس مشیط» و «الطائف» برخاستهاند در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ حمله هوایی انجام دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته به استانهای تعز، الجوف و مارب، ۱۹ حمله هوایی انجام داد و در حملات هوایی متجاوزان سعودی شماری از جمله زنان و کودکان شهید یا زخمی شدند. این حملات هوایی با هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای هوایی خمیس مشیط و الطائف برخاسته بودند، انجام شد.
تعداد کل حملات هوایی و موشکی متجاوزان سعودی از ابتدای تشدید تنش علیه کشورمان به ۹۳۶ مورد رسیده است. کشتارهایی که دشمن جنایتکار سعودی علیه مردم ما مرتکب شده است، به خواست خدا عواقب وخیمی برای آنها خواهد داشت.