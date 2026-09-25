رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، از شناسایی و دستگیری یک نفر شکارچی متخلف در پناهگاه حیات وحش انگوران در حین گشت و کنترل شبانه مامورین یگان حفاظت محیط زیست منطقه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی با اعلام این خبر،گفت: نیرو‌های یگان حفاظت این منطقه حین گشت و کنترل شبانه، یک نفر شکارچی متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار علیه حیات وحش منطقه، شناسایی و دستگیر کردند.

وی در ادامه با اشاره به کشفیات به‌دست‌آمده از فرد متخلف، افزود: از فرد متخلف دستگیر شده، یک قبضه اسلحه ته پر تکلول غیرمجاز ۲ عدد تیر فشنگ از نوع ساچمه‌ای و یک دستگاه پروژکتور کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهنشان با بیان اینکه پرونده فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد، گفت: از تمامی شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی و شکارو صید غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.