در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، استاندار و امام جمعه ایلام با حضور در منزل چهار خانواده شهید، از آنان تجلیل و تکریم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این دیدار‌ها که با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد، مسئولان به منزل شهیدان عبدالحمید عبداللهی، نصرالله عباسی، علی بسطامی و نورمحمد بابایی رفتند و با خانواده‌های معظم آنان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

《احمد کرمی》 استاندار ایلام در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس گفت: شهدا با ایثار و فداکاری خود عزت، امنیت و سربلندی کشور را رقم زدند و امروز وظیفه همه ماست که فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدا را زنده نگه داریم.

وی افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا یک وظیفه و افتخار برای مسئولان است و خدمت به این خانواده‌ها باید با جدیت و در عمل دنبال شود. خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و صبر و استقامت آنان شایسته قدردانی است.

حجت الاسلام والمسلمین اله نور کریمی تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان گفت: شهدا با نثار جان خود از اسلام، انقلاب و میهن دفاع کردند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت، در این مسیر نقش بزرگی ایفا کردند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، مسئولیتی همگانی است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدارها، مسئولان استان با اهدای لوح، از خانواده‌های این چهار شهید تجلیل کردند. این دیدار‌ها در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان برگزار شد.