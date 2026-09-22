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روابط عمومی استانداری هرمزگان، اعلام کرد: مهلت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر کشور به مدت سه ماه و تا پایان آذر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی استانداری هرمزگان، اعلام کرد: با پیگیری محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و هماهنگی دستگاههای مسئول، مهلت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سطح کشور و استان هرمزگان سه ماه دیگر تمدید شد.
مهلت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش تا پایان امروز ۳۱ شهریور تعیین شده بود و بر اساس مصوبه جدید، تردد در سراسر کشور و استان هرمزگان تا پایان آذر ۱۴۰۵ مجاز خواهد بود.
تسهیل تردد مالکان خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش و پیگیری مسائل و مطالبه های ساکنان استان هرمزگان از دلایل تمدید مهلت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم عنوان شده است.