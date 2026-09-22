کودک ۲ ساله بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل سد کوچری شهرستان گلپایگان غرق شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی گلپایگان گفت: یک خانواده غیربومی که برای تفریح و ماهی‌گیری به محدوده سد کوچری این شهرستان مراجعه کرده بودند، خودروی پراید خود را در نزدیکی سراشیبی منتهی به سد پارک کردند.

‌وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، ظاهراً کودک در داخل خودرو اقدام به استارت زدن کرده و در پی حرکت خودرو، پراید به سمت سد حرکت و در نهایت به داخل آب سقوط کرده است.

سرهنگ محمدی در ادامه توضیح داد که پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی در محل حاضر شده و عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی را انجام دادند، اما متأسفانه جسد کودک از داخل خودرو و زیر آب خارج شد.

فرمانده انتظامی گلپایگان با تأکید بر ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به ایمنی کودکان، از والدین خواست هنگام حضور در مناطق تفریحی، کودکان را به هیچ عنوان در داخل خودرو تنها نگذارند و در صورت امکان از پارک خودرو در شیب‌ها خودداری کنند.

‌شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.