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مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل از تکمیل و آمادهسازی ۳۱۲ کلاس درس در قالب ۹۸ باب مدرسه در یک سال گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهنام اقبالی روز سهشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی استان اردبیل گفت: دولت چهاردهم با رویکرد عدالت آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد و ارتقای کیفیت محیطهای یادگیری، گامهای موثری برای ساخت، تجهیز و بهسازی مدارس برداشته است.
وی افزود: در این راستا در یک سال گذشته با جذب مشارکتهای مردمی و بنگاههای اقتصادی، اقدامات خوبی برای هوشمندسازی مدرسهها و توزیع تجهیزات آموزشی در استان اردبیل انجام شده است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل اظهار کرد: علاوه بر مدرسهسازی، توسعه نیروگاههای خورشیدی از دیگر اولویتهای دولت چهاردهم و مسئولان استان است.
اقبالی بیان کرد: تاکنون ۳۴۲ سامانه خورشیدی پشتبامی در مجموع با ظرفیت تولید ۱/۸ مگاوات در نقاط مختلف استان اردبیل به بهرهبرداری رسیده و ۵۰ سامانه دیگر با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلووات برق در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین ارزیابی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، اردبیل در این بخش در بین استانهای کشور در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل ادامه داد: در بخش نیروگاههای خورشیدی ادارات نیز ۶۲ سامانه با ظرفیت مجموع ۱/۲ مگاوات به بهرهبرداری رسیده و ۱۲ سامانه دیگر با ظرفیت ۳۶۴ کیلووات در دست اجراست.
هم اکنون ۶۲ ساختمان اداری استان در مجموع با ظرفیت تولید ۱/۲ مگاوات در حال استفاده از برق خورشیدی است و ۱۲ ساختمان دولتی در مجموع با ظرفیت تولید ۳۶۴ کیلووات برق در حال نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی است.