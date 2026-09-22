معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از فعالیت آموزشی مجازی مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی به مدت دو هفته، با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و حفظ کیفیت آموزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کیش و به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی افزود: با پیگیری استاندار و نظر موافق شورای تامین استان هرمزگان و جمعی از نمایندگان استان و تأیید وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شرایط ویژه هرمزگان، فعالیت آموزشی تمامی مدارس هرمزگان از شنبه چهارم مهر به مدت دو هفته مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

او افزود: حفظ کیفیت و تداوم آموزش از اولویت‌های اصلی اجرای طرح خواهد بود و روسای مناطق آموزش و پرورش استان چگونگی و نحوه اجرای بهتر مصوبه را عملیاتی خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان موظف است با استفاده حداکثری از ظرفیت بستر‌های مختلف آموزش مجازی، سامانه‌های آموزشی و رسانه ملی، زمینه استمرار منظم کلاس‌ها، دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی و تعامل مستمر معلمان و دانش‌آموزان را فراهم کند.

نفیسی، گفت: مجازی شدن مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست و کلاس‌های درس براساس برنامه آموزشی ادامه خواهد داشت و بر کیفیت ارائه محتوا، حضور و فعالیت معلمان، مشارکت دانش‌آموزان و ارزیابی فرآیند یادگیری نظارت خواهد شد.

او افزود: تمهیدات لازم برای پشتیبانی آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های صداوسیما و سایر بستر‌های ارتباطی و آموزشی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، با کمترین اختلال، روند تحصیل خود را ادامه دهند.

نفیسی گفت: شرایط استان مستمر رصد خواهد شد و چگونگی و نحوه فعالیت مدارس پس از پایان دوره اعلام شده در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.