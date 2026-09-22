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کتاب «هیبت، عروس جنگلهای شرقی» اثر فاطمه تهیدست خلیل سرایی امروز در مراسمی در رشت رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کتاب «هیبت، عروس جنگلهای شرقی» به قلم فاطمه تهیدست خلیل سرایی امروز در مراسمی رشت رونمایی شد.
کتاب هیبت عروس جنگلهای شرقی داستان عاشقانه و تاریخی – مبارزاتی دختری بنام هیبت در جنگلهای سیاهکل گیلان و مقارن جنبش جنگل است که پس از آشنایی با گروه مبارزانی که برعلیه اربابان ستمگر قیام کرده بودند، همگام با مردان به میدان نبرد میشتابد.
این کتاب براساس استناد به تاریخ شفاهی به شخصیت هیبت و شخصیتهای تأثیرگذار بر او پرداخته و به بسیاری از ابهامات و اتهامات آن پاسخ میدهد.