سایپاتهران با پیروزی یک بر صفر برابر مس کرمان، دومین برد پیاپی در لیگ آزادگان را به دست آورد و با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در نخستین دیدار از دومین روز هفته دوم لیگ آزادگان، مس کرمان و سایپا در شهر سرچشمه به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر شاگردان ابراهیم صادقی به پایان رسید.

سایپا بازی را با رویکردی حساب‌شده آغاز کرد و بدون اینکه فشار بیش از اندازه‌ای به خود وارد کند، جریان مسابقه را در اختیار گرفت. خودروسازان در دقایق ابتدایی موقعیت‌های بیشتری روی دروازه میزبان ایجاد کردند و در دقیقه ۳۳ به گل رسیدند.

روی این گل، شهرام سالاری با تشخیص مناسب فضای پشت خط دفاعی مس، رضا زاهدتبار را صاحب موقعیت کرد. زاهدتبار پس از دریافت پاس در عمق و در شرایطی که دو مدافع مس برای مهار او تلاش می‌کردند، وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای محکم دروازه میزبان را باز کرد.

پس از گل، سایپا تمرکز اصلی خود را روی حفظ نتیجه گذاشت و با ایجاد لایه‌های دفاعی منسجم، اجازه نداد مس کرمان به موقعیت‌های جدی و متوالی دست پیدا کند. در نیمه دوم نیز تلاش‌های شاگردان فرزاد حسین‌خانی برای جبران نتیجه ثمری نداشت.

مس کرمان در طول نیمه دوم چند فرصت مناسب برای گلزنی داشت، اما نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند تا بازی با همان یک گل به سود سایپا به پایان برسد.

با این شکست، مس کرمان یک امتیازی باقی ماند و در جایگاه چهاردهم جدول قرار گرفت وسایپا نیز با ثبت دومین پیروزی پیاپی، ۶ امتیازی شد و به صدر جدول لیگ آزادگان صعود کرد.