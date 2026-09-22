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مراسم بدرقه ۲۴ ورزشکار کرمانی اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، امروز در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم استاندار کرمان از اهدای ۱۰۰ میلیون تومان به هر یک از ورزشکاران کرمانی اعزامی به این رقابتها برای تقویت روحیه ورزشکاران خبر داد.
محمد علی طالبی همچنین با تبریک مدال نقره سعیدآبادی در کاراته آسیا، ابراز امیدواری کرد افتخارآفرینی ورزشکاران کرمانی ادامه داشته باشد.
آقای سلطانی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان هم اعلام کرد: ورزشگاه شهید باهنر از سال ۱۳۸۴ میزبان مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر و جام حذفی بوده و ظرفیت میزبانی این رقابتها را دارد.